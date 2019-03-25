Milli Takım'ın muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, bu akşam Moldova maçıyla 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 2. mücadelesine çıkıyor. Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maçlar ne zaman? İşte Şenol Güneş'in 11'i...