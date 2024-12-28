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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Şampiyonayı Rize Handüzü Yaylası'nda yapacağız - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Şampiyonayı Rize Handüzü Yaylası'nda yapacağız

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke HT Spor ekranlarındaki Kürsü Programına konuk oldu. Akülke, "2025 yılında iki tane sürprizimiz olacak. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Rize Handüzü Yaylası'nda yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:08
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        "Şampiyonayı Rize Handüzü'nde yapacağız"
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke HT Spor ekranlarındaki Kürsü Programına konuk oldu.

        HT Spor'a özel açıklamalarda bulunun Akülke, "2025 yılında iki tane sürprizimiz olacak. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Rize Handüzü Yaylası'nda yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İşte Mahmut Nedim Akülke'nin açıklamaları:

        "2025'te iki tane sürprizimiz olacak onun üzerinde çalışıyoruz ama ben çok enteresan bir ili anlatacağım. İki gün evvel oradaydım. Heralde Türkiye'nin yüzde 80-90'ının ili bilip o yeri bilmediği bir yeri anlatacağım; Rize. Rize'nin Güneysu ilçesi Handüzü yaylası. Handüzü yaylası dediğimiz zaman heralde bizi izleyenlerin çoğu orayı bilmezler ama ben Handüzü'nü şöyle anlatacağım. Handüzü Türkiye'de en uzun karı olan en az 1-1.5 metre Ekim'de karı olan nisana kadar karın kaldığı bir yayla. İki gün evvel Rize Valimiz, genel müdürümüz ve bir ekiple çıktık oraya. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok güzel tesis projeleri var, yatırımları var burada çok heyecanlık çünkü bakir bir yer burada yapabileceğimiz organizasyonlarla acaba biz bu bakirliği ne kadar hızlandırırız ülke ve kış turizmine ne kadar sürece açarız... Türkiye'deki bütün dağlara bakıyorum Erciyes'te bir noktada Palandöken'de bir noktada diğer taraftarlarda neredeyse kar yok. Kayak için suni karlamadan başka bir şey yapmıyoruz. İki gün önce ben çubuğu soktum 1.60, 2 metre karın olduğu bir yayla orası. Buradan tüm kış turizmi yapan, turizm yatırımı yapan herkese sesleniyorum Güneysu'ya Handüzü Yaylası'na mutlaka gidin. Türkiye'de 5 ay 6 ay kar sporun yapılabileceği bir merkez geliyor. Biz de bu merkeze kayıtsız kalmadık Türkiye Motor Federasyonu olarak. Eğer Kayseri Valimiz izin verirse ki onunda ilk kaymakamlığı Güneysu kasabası... Handüzü'nde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağını yapmayı planlıyoruz. İnşallah Türkiye'de 5 ay 6 ay kar turizminin yapıldığı bir bölgemiz olur orası"

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