Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Türkiye'de bu yıl 52 milyar 133 milyon 229 bin 503 metreküp doğalgaz tüketileceği tahmin edildi.
EPDK'nin 2019 yılı doğalgaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, ülkede bu yıl 52 milyar 133 milyon 229 bin 503 metreküp (554 milyar 697 milyon 561 bin 912 kilovatsaat) doğalgaz tüketileceği öngörüldü.
Tüketim tahmini hesaplamasında doğalgazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.
EPDK'nin, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 2019 yılı piyasa işletim gelir tavanına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, EPİAŞ'ın 2019 yılı piyasa işletim gelir tavanı, elektrik piyasası için 130 milyon 843 bin 685 lira, doğalgaz piyasası için 4 milyon 718 bin 781 lira olarak belirlendi.
EPİAŞ'ın 2019 yılı işletim gelir tavanında öngörülen Ar-Ge harcama tutarının bu yıl gerçekleşecek Ar-Ge harcama tutarından fazla olması durumunda aradaki fark, paranın zaman değeri dikkate alınarak şirketin 2021 yılı piyasa işletim gelir tavanından düşülecek.
Öte yandan, Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi'ne ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
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