Truva

Konum: Çanakkale

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 1998

Homeros'un Ilyada Destanı'nda söz ettiği Truva Savaşı'nın yapıldığı yer olan Truva Antik Kenti'nin tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor.

Dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından biri olan Truva'nın kuruluş hikâyesi şöyle; Thetis ile denizler tanrısı Okeanos'un kızı Elektra, Zeus'un eşi olarak Dardanos'u dünyaya getirdi. Dardanos'un oğlu Tros, Truad adlı kenti, onun oğlu Ilus da Truva'yı kurdu.

Zeus, Peleus ile Thetis'in düğününe tanrıçalardan Eris'i davet etmez. Bunun üzerine Eris, düğüne gönderdiği altın bir elmanın en güzel tanrıçaya verilmesini istedi. Elmanın kime verilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlık yaşanınca Zeus, seçimi Paris'in yapmasını istedi.

Paris, altın elmayı Afrodit'e verdi. Karşılığında Afrodit, tüm kadınların en güzeli olan Helen'i Paris'e aşık etti. Sparta'yı ziyaretinde Paris de Helen'e âşık oldu.

Sparta Kralı Menelaus'un eşi olan Helen, Paris ile birlikte Truva'ya kaçtı. Bunu kendilerine bir ihanet olarak değerlendiren Yunanlılar, Menelaus ve kardeşi Miken Kralı Agamemnon'un önderliğinde Truva'ya sefer düzenledi.

Helen'in iade edilmesi ve kendilerine tazminat ödenmesi tekliflerine olumlu yanıt verilmemesi üzerine Truvalılara karşı savaş ilan etti. Yaklaşık 10 yıl süren savaşta Yunan askerler, maket bir atla sızarak ele geçirdikleri şehri yakıp yıktı.

Truva'nın bir efsane olduğu düşünülüyordu.

Ta ki 1870'e kadar.

Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1870'de başlatılan ve II. Dünya Savaşı'ndan önce Amerikan arkeolog Blegen tarafından gerçekleştirilen kazıların sonucu olarak, Çanakkale Boğazı'nın güney sahillerinde, Küçük Asya'nın kuzey batısındaki Troas bölgesinde bir sırtın üstünde bugünkü Çanakkale'nin birkaç kilometre güneybatısındaki Hisarlık tepesinde dokuz kere yıkılıp yeniden kurulmuş çok eski bir şehir bulundu.

Truva, deniz baskınlarından korunacak kadar içeride olmasına karşın Helespontos ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ticaret yoluna hakim olacak kadar denize yakın bulunuyordu. Her yıkılışında yeniden yapılmış bu önemli ticaret şehrinde dokuz tabaka meydana çıkarıldı. Bunlardan M.Ö 15 - 12'nci yüzyıla ait olan 6'ncı tabaka, Homeros'un anlattığı Truva olduğu görüldü.

Homeros'un Truva Savaşı'nda bahsettiği kentin Yunanlar tarafından tahrip ediliş tarihi olarak M.Ö 1184 kabul edilir.

Truva, Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Truva'daki en erken yerleşim katı M.Ö 3000- 2500 ile erken Bronz Çağı'na tarihleniyor.

Daha sonra sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö 85 - M.S 8'inci yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona eriyor.

Truva, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlendi.

Wolfgang Petersen'in yönettiği 2004 yapımı 'Troy' adlı sinema filminde başrolleri Brad Pitt, Diane Kruger, Peter O'Toole, Eric Bana ve Orlando Bloom paylaştı.

175 milyon dolar bütçesi olan film 497 milyon 409 bin dolar hasılat elde etti.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanların korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.