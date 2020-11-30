Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Konum: Sivas

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 1985

Divriği Ulu Camii, bölgenin Mengücekoğulları'nın yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228'de inşa ettirildi. İslam mimarisinin başyapıtı olarak kabul edilen iki kubbeli türbeye sahip caminin yanında bir hastanede bulunmaktadır. Cami ve hastane, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle 1985'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Türkiye'nin bu listeye giren ilk mimari yapısı olma özelliğine sahip.

Mimar Ahlatlı Hürremşah tarafından inşa edilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, plan tipi ve süsleme özellikleri bakımından benzeri olmayan bir eser. Camiye bitişik olarak inşa edilen iki katlı, avlulu ve eyvanlı bir yapı olan Darüşşifa, hastaların su sesiyle sağlıklarına kavuştuğu bir hastane olarak benzersiz özelliklere sahip. Darüşşifa taç kapısı, cami kuzey taç kapısı, cami batı taç kapısı ve Şah Mahfili taç kapısının her biri birbirinden farklı eşsiz bezemeleriyle göz kamaştıran birer mimarlık ve mühendislik harikası olarak kabul ediliyor.

Yapının tüm taç kapılarındaki üç boyutlu, asimetrik, bitkisel ve geometrik figürler özgün bir betimleme anlayışıyla heykele yakın yüksek kabartma tekniğinde coşkun bir biçimde işlenmiştir. Taşın adeta bir dantel gibi işlendiği Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki bu barok mimari üslubun Türk ve İslam Sanatı'nda bir başka benzeri bulunmuyor. Taç kapılarda olduğu gibi cami içindeki her sütun, sütun kaidesi ve sütun başlığıyla kubbe içi tavan süslemeleri de ayrı üslup ve bezeme örneklerini sergiliyor.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.