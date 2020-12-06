İstanbul'un Tarihi Alanları

Konum: İstanbul

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 1985

İlk yerleşmenin günümüze 8.500 yıllık tarihe sahip olan İstanbul'un Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç tarafından çevrelenen yarımadada bulunan tarihi alanları dünya mirası olarak kayıt altında bulunuyor.

Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul'un Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi alanları, dört ana bölgeyi kapsıyor;

* Sultanahmet Arkeolojik Parkı

* Süleymaniye Koruma Alanı

* Zeyrek Koruma Alanı

* Kara Surları Koruma Alanı

M.Ö 6500'lerden itibaren yerleşim gören İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı.1600 yılık süreçte yüz yirmiden fazla imparator ve padişah, sahip olunan toprakları İstanbul'dan yönetti.

Kültürel çeşitliliğinin göstergelerinden biri de cami, kilise ve sinagogların yan yana görülebilmesi olan İstanbul'da özellikle AyasofyaCamii,SultanahmetCamii,Topkapı Sarayı, SüleymaniyeCamii,Yerebatan Sarnıcı, surlar, ahşap evler ve Aya İrini İstanbul'un neden yüzyıllar boyunca bir tarih ve kültür başkenti olduğunu gözler önüne seriyor.

Sultanahmet Camisi

Ayasofya'nın tam karşısında bulunan Sultanahmet Camisi'nin kubbeleri, 6 mimarisi, İznik süslemeleri ve mimarisiyle İstanbul'un en görkemli yapıları arasında yer alıyor.

Topkapı Sarayı

Yaklaşık 380 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim, eğitim ve sanat merkezi olan Topkapı Sarayı, günümüzde yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen müzelerden biri. Mimarisi ve saraydan intikal eden koleksiyonlarıyla dünyanın en önemli saray müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nde pek çok eser sergileniyor.

Yerebatan Sarnıcı

M.S 542'de I.Justinyen tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, Arkeolojik Park içerisinde yer alıyor. Sarnıcın içerisinde Yunan mitolojisinde kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahip olduğu kabul edilen Medusa başı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

İstanbul'un Tarihi Alanları'nın önemli parçası olan, Zeyrek Koruma Alanı ve Süleymaniye Koruma Alanları'nda bulunan yüzlerce konak, ahşap ev ve kamusal yapı günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Özel bir bölgeye adını veren Süleymaniye Camisi ve Külliyesi Mimar Sinan'ın baş eserlerinden birisi olup 1550 - 1557 yılları arasında inşa edildi.

Tarihi Yarımada'nın batı sınırında, kuzey güney doğrultusunda Haliç'ten Marmara Denizi'ne kadar uzanan kara surları Antik Dönem'in büyük projelerinden biri olup yapımına 5'inci yüzyıl başlarında II.Theodosius zamanında başlandı. Kara surları; boyutları, tasarımları, yapım teknikleri ve malzemeleriyle üstün bir niteliğe sahip.

Kara Surları

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.