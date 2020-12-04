Hattuşa

Konum: Çorum

Kategori: Kültürel

Kayıt Tarihi: 1986

Hattuşa'daki kalıntıları ilk olarak Fransız arkeolog Charles Texier keşfetti. 1893'te başlayan kazıların devamında 1906'da Alman Hugo Winckler ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden Thedor Makridi çivi yazısıyla yazılmış büyük bir Hitit arşivi buldu.

Elde edilen bulgulara göre Hattuşa'ya yerleşim M.Ö 3 binden itibaren başladı.

Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıkarıldı.

Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulundu. Kalıntılar Aşağı Kent, Yukarı Kent, Büyük Kale (Kral Kalesi),Yazılıkaya'dan oluşuyor.

M.Ö 19'uncu ve 18'inci yüzyıllarda Aşağı Şehir'de Asur Ticaret Kolonileri Çağı yerleşmelerine rastlanırken şehrin adına ilk kez bu çağa ait yazılı belgelerde görüldü. Ortaya çıkan yazıtlardan Hattuşa'nın M.Ö 18'inci yüzyılda Kuşşara kralı Anitta tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.

Bu tarihten sonra M.Ö 1700 yıllarında Hattuşa yeniden yerleşime açıldı ve M.Ö 1600'lerde Hitit Devleti'nin başkenti olduktan sonra sanat ve mimarlık alanında gelişmeler gösterdi.

Hattuşa'nın 'Yukarı Şehir' denilen bölgesi 1 kilometrelik bir alana yayılmış olup eğimli bir arazi şekli bulunuyor. Güneyden çevrilen ve 5 kapısı bulunan surlara çevrilen Yukarı Şehir, genellikle tapınaklar ve kutsal alanlardan oluşuyor.

Kentin en yüksek noktasında bastion ile 'Sfenksli Kapı' yer alıyor. Güney surunun doğu ve batı ucunda karşılıklı 'Kral Kapısı' ve 'Aslanlı Kapı' bulunuyor.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.