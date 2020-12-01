Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTakılın
ABONE OL

Türkiye'nin dünya mirası VIII

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, binlere işçinin çalışması sonucu 7 yılda tamamlandı. Minareleri, kubbesiyle eşsiz bir yapı olan Selimiye Camii ve Külliyesi'ni mutlaka görülmesi gereken bir yapı haline getiren özelliklerinden biri de iç süslemeleri

Türkiye'nin dünya mirası VIII

II. Selim'in isteğiyle Mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, Türkiye'nin dünya miraslarından biri olarak 445 yıldır tüm ihtişamıyla görenleri büyülüyor.

Yapımına 1568'de başlanan Selimiye Camii ve Külliyesi, binlerce işçinin 7 yıllık çalışması sonucu 1575'te tamamlandı. Edirne'nin her yerinden görülebilen, 3 şerefeli, 85.67 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle Selimiye Camii ve Külliyesi'ni Mimar Sinan, 'Ustalık eserim' sözleriyle tanımladı. Minarelerin özelliklerinden biri olabilecek en ince şekilde inşa edilmeleri ve birbirleriyle çakışmayan 3'er merdivene sahip olması.

42.30 metre yükseklikte ve 31.30 metre çapındaki kubbesi, döneminin en muhteşemi olarak kabul ediliyor. İç süslemeleri, minber ve mihrabındaki mermer işçilik Selimiye Camii ve Külliyesi'ni eşsiz yapan diğer özellikleri arasından yer alıyor. İznik'te üretilençinilerin süslemelerinde 101 farklı lale deseni kullanılması, Selimiye Camii ve Külliyesi'ni mutlaka görülmesini gerektiren unsurlardan biri.

Caminin batı kenarını boydan boya kaplayan, tasarımı Mimar Sinan'a ait olan arasta, camiye gelir sağlamak ve cami platformunu istinat duvarıyla desteklemek amacıyla inşa edildi. Mimar Sinan'ın istinat duvarına tek sıra olarak yaptığı dükkanların üzeri III. Murad zamanında Mimar Davut Ağa tarafından beşik tonozla örtüldü. Bu dükkanların karşısına yeni dükkanlar yapılmasıyla arasta, günümüze kadar uzanan şeklini aldı.

Dünya Mirası...
UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.
En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fikret Kuşkan "Akif"de Atatürk'ü canlandıracak!
KÜLTÜR-SANATAkif'in Atatürk'ü
Müzik öğretmenlerinden anlamlı anma
KÜLTÜR-SANATMüzik öğretmenlerinden anlamlı anma
Bergen'in öyküsü hazır
KÜLTÜR-SANATBergen'in öyküsü hazır
Erdal Tosun anılıyor
KÜLTÜR-SANATErdal Tosun anılıyor
Kemer'e Etnografya müzesi
KÜLTÜR-SANATKemer'e Etnografya müzesi
Son başvuru 31 Aralık
KÜLTÜR-SANATSon başvuru 31 Aralık
Türkiye'nin dünya mirası VII
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin benzersiz dünya mirası
En İyi fotoğraflar seçildi
KÜLTÜR-SANATEn İyi fotoğraflar seçildi
İş Sanat 'Yazarının Sesinden' serisinin konuğu yazar Necati Tosuner
KÜLTÜR-SANATUsta yazar Necati Tosuner İş Sanat'ta
Angelina Jolie'nin filmleri 4 milyar dolar hasılat elde etti
KÜLTÜR-SANAT4 milyar dolarlık Angelina

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X