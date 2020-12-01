II. Selim'in isteğiyle Mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, Türkiye'nin dünya miraslarından biri olarak 445 yıldır tüm ihtişamıyla görenleri büyülüyor.

Yapımına 1568'de başlanan Selimiye Camii ve Külliyesi, binlerce işçinin 7 yıllık çalışması sonucu 1575'te tamamlandı. Edirne'nin her yerinden görülebilen, 3 şerefeli, 85.67 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle Selimiye Camii ve Külliyesi'ni Mimar Sinan, 'Ustalık eserim' sözleriyle tanımladı. Minarelerin özelliklerinden biri olabilecek en ince şekilde inşa edilmeleri ve birbirleriyle çakışmayan 3'er merdivene sahip olması.

42.30 metre yükseklikte ve 31.30 metre çapındaki kubbesi, döneminin en muhteşemi olarak kabul ediliyor. İç süslemeleri, minber ve mihrabındaki mermer işçilik Selimiye Camii ve Külliyesi'ni eşsiz yapan diğer özellikleri arasından yer alıyor. İznik'te üretilençinilerin süslemelerinde 101 farklı lale deseni kullanılması, Selimiye Camii ve Külliyesi'ni mutlaka görülmesini gerektiren unsurlardan biri.

Caminin batı kenarını boydan boya kaplayan, tasarımı Mimar Sinan'a ait olan arasta, camiye gelir sağlamak ve cami platformunu istinat duvarıyla desteklemek amacıyla inşa edildi. Mimar Sinan'ın istinat duvarına tek sıra olarak yaptığı dükkanların üzeri III. Murad zamanında Mimar Davut Ağa tarafından beşik tonozla örtüldü. Bu dükkanların karşısına yeni dükkanlar yapılmasıyla arasta, günümüze kadar uzanan şeklini aldı.

Dünya Mirası...

UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanlarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan program, 16 Kasım 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile oluşturuldu. 167 ülkede 869'u kültürel, 213'ü doğal ve 39'u karma olmak üzere toplam 1.121 dünya mirası bulunuyor.

En çok dünya mirasına sahip olma açısından dünyada 16'ncı sırada bulunan, Türkiye'de 16'sı 'Kültürel' ve 2'si 'Kültürel - Doğal' kategoride olmak üzere toplam 18 dünya mirası yer alıyor.