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Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 30 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 azalarak 30 milyon 167 bin 180 dolara geriledi. Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu

02.08.2018 - 12:26 | Güncelleme: AA

Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl ocak-haziran döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 808 milyon 624 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise söz konusu 5 ülkeden alınan elektrik miktarı yüzde 3,43 azalarak 780 milyon 865 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 43 milyon 471 bin 96 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 30,6 azalışla 30 milyon 167 bin 180 dolara geriledi. Böylece, 13 milyon 303 bin 916 dolar yurtta kaldı.

Ocak-haziran döneminde en fazla elektrik ithalatı mayıs ayında yapıldı. Mayısta, Yunanistan, Çekya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 232 milyon 660 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 9 milyon 341 bin 718 dolar ödendi.

EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 588 milyon 931 bin kilovatsaate ulaştı. Karşılığında bu ülkeye 22 milyon 235 bin 249 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 739 bin kilovatsaat azalarak 82 milyon 428 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 2 milyon 919 bin 258 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 73 milyon 617 bin, Yunanistan'dan 19 milyon 854 bin ve Çekya'dan 16 milyon 35 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 3 milyon 548 bin 689 dolar, Yunanistan'a 811 bin 28 dolar, Çekya'ya ise 652 bin 956 dolar ödeme yapıldı.

 

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