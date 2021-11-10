Ülkenin ilk Orman İşletme Müdürlüğünün de 1937'de Karabük'te kurulduğunu aktaran Gürel, "Karabük'ün yüzde 71'i ormanlarla kaplı, yani 276 bin hektarlık alanımız ormanlarla kaplı. Ormanı en yoğun olan il Karabük. Ormandan geçimini sağlayan insanların yanında doğa turizmi açısından da önemli bir bölgemiz. Blok ormanlara sahibiz. Yenice ormanları acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri. Göletler, şelaleler, mağaralar açısından da çok önemli bir bölgeye sahibiz. İyi bir turizm bölgesi olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.