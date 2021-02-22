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Türkiye'nin en yaşlı kayalarıyla dikkat çeken vadi

Muğla’nın Yatağan ve Milas ile Aydın’ın Çine ilçesi arasında kalan Gökbel Vadisi'ndeki ilginç görünümlü kayalar ilginç görünümleriyle dikkat çekiyor. Kayaların en yaşlısının 1 milyar, en gencinin ise 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor

Evlerle iç içe... Film stüdyosunu aratmıyor - Haberler
İHA

Türkiye’nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar ilginç görünümleri ile dikkat çekiyor.

Yerleşim birimleri ile iç içe olan ilginç kayalar bilim-kurgu filmlerindeki görüntüleri andırıyor.

Muğla’nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, Yunanistan Meteora’daki kayalar ile büyük benzerlik taşıyor. En genci 15 milyon, en yaşlısı ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin edilen ilginç kayalar, kırsal yerleşim birimleri ile iç içe girmiş durumda.

OLUŞUMU HAKKINDA BİLİMSEL VERİ YOK

Yatağan’ın Hacıveliler, Katrancı, Yava, Turgutlar, Milas’ın Türbe, Bafa Gölü kenarı, Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Seferler ve Akçaova mahallesi arasında geniş bir alana yayılan ilginç kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri yok. Kayaların nasıl oluştuğu konusunda iklim şartları en önemli faktör olarak gösterilirken, tonlarca ağırlığında birbirinden bağımsız kayaların üst üste yıllarca durması meraklı vatandaşların ilgisini bu alanlara çekmeye başladı.

KARAYOLU ÜZERİNDE

Gökbel Vadisi kayaçları, karayolunda seyreden vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında değişik şekillerde ve ilginç görünümlü kayalıkları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

"TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI VE EN GENÇ KAYAÇLARI"

Yatağan’ın gönüllü kültür sanat elçisi olarak bilinen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğunu söyledi.

Oğuz, “Şu an bulunduğumuz bölge Gökbel Vadisi Haciveliler bölgesinde. Kayalar Türkiye’nin en yaşlı ve en genç kayaçları bunlar. En genç kayaçlar 15 milyon yaşında. En yaşlı kayaçlar da 1 milyar yaşında. Metaforik kayaçlardır. Bunlar görsel olarak ender bulunan kayaçlardır. Bu kayaçların 400-600 milyon yaşında olanlar da maden ve mermer yataklarını oluşturmaktadır. Bu bölgede 45 adet mermer ocağı, maden ocakları kömür işletmeleri bulunmaktadır. Buralarda feldspat ve krom işletmeleri de bulunuyor” dedi.

"TANITIM EKSİKLİĞİ VAR"

Tarcan Oğuz bölgenin tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım yapılma durumunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekebileceğini belirtti. Oğuz, “Bu bölgenin tanıtım anlamında eksikleri var. Bu alan Yatağan Jeopark Projesi alanı içinde. Yeni yeni tanıtımlara başladı. Yabancı ve yerli turistler yavaş yavaş gelmeye başladı” dedi.

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