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        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye'nin her bölgesinde yetişen rus zeytini olarak da bilinen iğdenin faydaları saymakla bitmiyor!

        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen meyve türü olan iğdenin faydaları nelerdir?

        İğde, Türkiye'nin her bölgesinde yetişen, zeytingiller ailesine ait bir meyve türü olarak biliniyor. Sağlıklı bir yaşamın anahtarlarından biri olan iğde, hem besin değeri hem de sağlık üzerinde sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:00
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        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
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        İğde, halk arasında pek bilinen bir meyve türü olmasa da içerisindeki besin değerleri ve sağlığa faydaları ile sofralarınızda bulundurmanız gereken bir meyvedir.

        İĞDE NEDİR?

        Rus zeytini olarak da bilinen iğde, tatlı-ekşi yani kekremsi bir tada sahip, ağacı azotu kökünde depolayabildiği için en verimsiz topraklarda dahi yetişebilen sarı- kahverengi renklerinde küçük ve oval bir meyvedir. Genellikle taze olarak bulunan iğde meyvesi, reçel ya da marmelat olarak tüketilir. Bunun yanında meyveler olgunlaştıkça kabukları kolayca soyulabilir ve kabuğun altından yumuşak bir doku ortaya çıkar.

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        İğde meyvesi içerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran, besin değeri de oldukça yüksek bir gıdadır.

        İĞDENİN SAĞLIĞA OLUMLU ETKİLERİ NELER?

        1. YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

        İğde, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir. Flavonoidler gibi fenolik bileşikler içermesi, hücre çoğalmasının hızlanması, daha fazla kolajen üretilmesi ve hiyalüronat sentezi uyarıcı A vitamini de içeriyor olması, yaraların hızlı iyileşmesine etki edebilir.

        2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

        İğde, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı direnci artırır.

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        3. DOĞAL KAS GEVŞETİCİDİR

        İğde özünün sahip olduğu ekstratlar iğdenin doğal kas gevşetici özellikler göstermesini sağlayabilir. Bu anlamda kasları gevşeterek oluşan ağrıları azaltmaya yardım edebileceği gibi bağırsak kolik ağrılarını da dindirmeye yardım edebilir.

        4. CİLT SAĞLIĞINI KORUR

        İğde, içerdiği antioksidanlar sayesinde cilt üzerinde olumlu etkiler yaratır. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Ayrıca, iğde yağı cilt bakımı ürünlerinde kullanılır ve cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur.

        5. KABIZLIĞI ÖNLER

        İğde, zengin lif içeriği ile sindirim sistemine önemli katkılar sağlar. Lifler, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, mide ve bağırsak sağlığını destekleyerek genel sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir.

        6. KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

        İğde, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. İçerdiği doğal bileşenler, kan şekerinin düzenlenmesine destek olur ve özellikle diyabet riskini azaltabilir.

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        İĞDE ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

        Hem antioksidan hem de antimikrobiyal açıdan öne çıkan iğde tozu, mide ve bağırsak enfeksiyonu, yaraların iyileşmesi ve ödem atıcı etkilere sahiptir. İğde çekirdeği tozu pıhtılaşan beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltır, kan basıncı ve kolesterolü düşürmeye yardım ederek kalp hastalıklarının riskini azaltır.

        İğde tozunun faydaları şunlardır:

        - Ödem atmayı kolaylaştırır- Kan basıncını düşürür- Kolesterolü düşürür- Kalp ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltır- Mide ve bağırsak sağlığını iyileştirir- Öksürüğü azaltır- Kabızlığı gidermeye yardım eder

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        İĞDE TÜKETİMİNDE OLUŞABİLECEK OLUMSUZ ETKİLER NELERDİR?

        - Aşırı tüketimi, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Yüksek lif içeriği nedeniyle, aşırı miktarda tüketildiğinde karın ağrısı, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.-İğde, doğal şeker içeriği nedeniyle kan şekeri seviyelerini etkileyebilir.-Yüksek potasyum içeriği nedeniyle tansiyonu etkileyebilir. Düşük tansiyon problemi yaşayan kişiler, iğde tüketiminde dikkatli olmalıdır.- Hamilelik ve emzirme döneminde iğde tüketimi konusunda yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu dönemlerde iğde tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.- Yüksek potasyum içeriği nedeniyle, böbrek hastalığı olan kişiler iğde tüketiminde dikkatli olmalıdır.

        UYARI: Hamile, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjik durumu bulunanlar, tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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