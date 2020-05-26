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Türkiye'nin ilk buğday hasadı Dalaman TİGEM'de başladı

Dünyanın sayılı işletmelerinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesine ait yaklaşık 10 bin dekar arazide Türkiye'nin ilk buğday hasadına başlandı

Türkiye'nin ilk buğday hasadı
AA

Türkiye'nin en büyük işletmesi TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34 bin dekar arazisinin yaklaşık 10 bin dekarına buğday ekildi. Olgunlaşıp, başak veren ekinlerin biçerdöverlerle hasadına başlandı. Çok sayıda tarım işçisinin de görev aldığı hasatta hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılık bulması için hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor. Altın sarısı sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı veren TİGEM'in silolarına depolanıyor.

Pazar talebine uygunluğu onaylanan üründen bu yıl yüksek verim bekleniyor. Üründen ayrıştırıldıktan sonra tarlada arta kalan bitkinin sapları ise tarım araçları ve makineler yardımıyla balyalanıp, işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

"ÇİFTÇİMİZ İÇİM TOHUM ÜRETİYORUZ"

TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki ilk buğday hasadının Dalaman'dan başladığını söyledi.

İşletmenin Dalaman'daki arazisinde hububat tarımının yanında narenciye üretildiğini ve hayvancılıkla da uğraşıldığının bilgisini veren Kalaycı, "Burada, yıllık ortalama 4 bin 500 ton hububatımız olmakta. Bunlardan 3 bin 500 ile 4 bin ton arasında sertifikalı hububat üretmekteyiz. Ürettiğimiz hububat tohumlarını da çiftçimizin kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

"Çiftçimiz için tohum üretiyoruz" diyen Kalaycı, sertifikalandırılan bu tohumları eken çiftçilerin hasat sonunda emeğinin karşılığını aldığını ve üründeki yüksek verimin maddi kazancı da getirdiğini vurguladı.

"HASAT BU YIL 10 GÜN ERKEN BAŞLADI"

İşletmenin 2020 yılı hububat hasadını, iklim şartları nedeniyle bu yıl 10 gün erken başlattığına dikkati çeken Kalaycı, "Türkiye'deki buğday hasadını başlatmış bulunmaktayız. Verimimiz şu anda çok güzel. Bundan sonra sahil bölgelerinden İç Anadolu’ya kadar hasatlar devam edecek. Üretmiş olduğumuz hububatı işletmemizdeki selektörlerde eleyerek paketliyoruz. Böylece, sertifikalı hububat tohumu üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

TİGEM'in bundan sonra da ülke için üretimi sürdüreceğini dile getiren Kalaycı, Dalaman'daki işletmelerinde ''Cumhuriyet'', ''Kayra'' ve ''Ziya Bey'' çeşitlerindeki buğdayın hasadının yapıldığı bilgisini verdi.

TİGEM'in ana misyonunun kaliteli, sertifikalı tohum üreterek, damızlık hayvan üreticiliği ve gen kaynaklarını korumak olduğuna işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Burada da bu misyonlardan birini yerine getiriyoruz. Çiftçilerimizin kullanacağı sertifikalı tohumları üretiyoruz. Bunun da ilk aşaması olan tohumun kaynağı olan buğdayın tarladan biçimi aşamasındayız. Şu anda buğdayın hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasat ettiğimiz buğdaydan yaklaşık 4 bin 500 ton ürün elde edeceğiz. TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi de yapıyoruz. Bu üretimleri Türkiye'nin hizmetine sunacağız."

Hasadı takiben kaliteli buğday tohumluklarının değişik sertifika kademelerinde hazırlanacağını belirten Kalaycı, bu tohumların satış noktaları ve işletme bayileri aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacağını kaydetti.

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