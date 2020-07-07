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Hızla gelişen teknoloji sayesinde robotlar, tüm hayatımızın birer parçası olmaya devam ediyor. İşletme, mühendislik, iletişim, ulaşım, tarım, tıp ve savunmaya kadar birçok alan robotik sistemler ile büyük değişimler geçirdi.

Türkiye de gelişen robot teknolojisinde söz sahibi olmak için adım atıyor. Bu doğrultuda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde robotların üretimine ve gelişmesine katkı sağlamak için Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olacak enstitünün 11. Kalkınma planında yer alan üniversite ve sanayi iş birliğinde, sanayinin ihtiyacı olan bu alandaki istihdamın sağlanmasında da önemli rol oynaması hedefleniyor.

SATIN ALARAK ADAPTE OLMAK DEĞİL ÜRETEBİLMEK

Dünya çapında robot satışları uzun yıllardır çift haneli rakamlı yüzdelerde ifade edilirken bazı endüstrilerin robot satışlarında ise yıllık büyüme oranları yüzde 50’lik seviyelere ulaştı. Bu teknolojiyi üretemeyen ülkeler, üreten ülkelere oranla ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerde geride kaldığı yayınlanan istatistik raporlarında yer aldı. Bu doğrultuda Adnan Menderes Üniversitesi, Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün kuruluş amacını önemli olanın teknolojiyi satın alarak adapte olmadığını teknolojiyi üretebilmek olduğuna vurgu yapıyor.

Üniversite Robotik ve Yapay Zeka enstitüsünün misyonunu, “Fiziksel dünya ve görsel çevrede robotik ve yapay zeka teorisi, tasarımı, gelişimi ve yayılmasına yardımcı olacak her türlü eğitim, proje ve destek faaliyetinin yerine getirilmesidir.” şeklinde açıklarken vizyonu ise bu alanda disiplinler arası ve teknolojik gelişmelere öncülük etmek ve ülkedeki kalifiye istihdam açığını kapatmaya katkı sağlamak olarak ifade etti.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEMİ ÜNİVERSİTEMİZİN MİLLİ TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜNDE VİZYONUNU OLUŞTURDU”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün kuruluşuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Aldemir, kuruluşa ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği “teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz” söylemi üniversitemizin milli teknoloji dönüşümünde vizyonunu oluşturdu. Bir buçuk yıl önce mühendislik fakültemizdeki arkadaşlarımıza yapay zeka ve robotik endüstrisi konusunda çalışmaları başlatması talimatını verdik. Muazzam üretimler ortaya çıktı, üniversitemizle, çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“OTONOM SÜRÜŞ KATİYETLERİNDE BEKLEDİĞİMİZİN ÖTESİNDE KAZANIMLAR ELDE ETTİK”

İnsansız kara araçları ve insansız hava araçlarını ürettiklerini belirten Aldemir, “Robotlarımız halihazırda tarım sektöründe, eğlence sektöründe, güvenlik sektöründe işlevsel çeşitli kabiliyetlere sahipler. Yapay zeka yazılımlarıyla ilaçlama, ölçümleme, dijital kayıt tutma, fotoğraf ve video arşivleri oluşturma gibi yeteneklere kavuştular. Otonom sürüş katiyetlerinde beklediğimizin ötesinde kazanımlar elde ettik. İnsansız deniz araçlarını da üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu.

“EKTİĞİMİZ TOHUM BÜYÜDÜ MEYVE VERMEYE BAŞLADI”

“Girişimimiz olgunlaştı ve ektiğimiz bu tohum büyüdü, meyve vermeye başladı.” diyen rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk defa Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nü Aydın Adnan Menderes Üniversitemizde kuracağız. Enstitünün kuruluş dosyasını Yüksek Öğretim Kurumuna gönderdik, ilgili sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ekibimiz şu an insansı robot üretimi noktasında da çalışmalara başladı. Büyük ve güçlü Türkiye için üniversitemiz tüm birimleriyle tüm personeliyle, gece gündüz kendini adayarak üretmeye devam edecek. “

Kurulacak enstitü bünyesinde; tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri, kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç (planlama, öğrenme, karar alma vb),etkileşim (insan-robot ve robot-robot),makine öğrenmesi, yapay zeka ve akıllı sistemler konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.

AÇILMASI PLANLANAN DERSLER BELİRLENDİ

Robotik Teknolojileri Anabilim Dalında açılması planlanan dersler şu şekilde açıklandı: “Robotiğin Temelleri, Endüstriyel Robotik Uygulamaları, Robot Mekanik Ve Kinematiği, Robot Elektroniği, Robotik Kontrol, Robotik Lokalizasyon, Güzergah Planlama Ve Haritalama Metotları, Robotikte Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi, Robotik Programlama Metotları, Robotikte Yapay Görme Sistemleri, Robotik Sistemlerde Otonomi”

Yapay Zeka Anabilim Dalında ise açılması planlanan dersler “Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme, Bilgisayar Görüşü, Yapay Zeka Veri İşleme Teknikleri, Derin Öğrenme Teknikleri Ve Endüstriyel Uygulamaları, İleri Yapay Zeka Uygulamaları” şeklinde belirtildi.

Öte yandan enstitü yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi sürecinde robot teknolojilerinin ve yapay zekanın önemini ortaya koyarak bünyesinde savunma, tarım ve sağlık gibi alanlarda çalışmalar yapmayı hedefliyor.