Türkiye'nin James Bond koyu

Su altında birçok balık türü var. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan kıyılarımızda, Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralar da bulunuyor. Çünkü deniz çok temiz ve koruma altında. Bu canlılar, burada kendilerini güvende hissediyor. İklim koşulları da yaşamları için oldukça uygun" diye konuştu.