Türkiye’nin konuştuğu ölümlü trafik kazası gündemden düşmüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 1 Mart'ta meydana gelen olayda, ünlü doktor Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un 18 yaşından küçük oğlu T. Cihantimur annesinin lüks model spor aracını alarak oturdukları Göktürk semtinde arkadaşlarıyla buluştu.

Sayıca fazla olan çocuklar iki araçla ormanlık alana girdi. Resmi kayıtlara göre bu iki araçta toplam 10 arkadaş bulunuyordu.

Olayın yaşandığı gece en önemli tanıklardan biri T.Cihantimur’un ilk görüştüğü arkadaşı olan A.K.’ydi. A.K.’nin polise verdiği ifadesinin tüm detayları ortaya çıktı. A.K. verdiği ifadesinde, olay gecesi T.Cihantimur’la nerede ve nasıl, daha sonra da diğer arkadaşlarla nasıl buluştuğunu ve neler yaşandığını detaylarıyla şöyle anlattı. "İkametimde bulunduğum esnada okuldan arkadaşım olan T.Cihantimur beni aradı ve takılalım dedi ve dışarı çağırdı, daha sonra gelip beni evimden aldı. T. beni eve almaya geldiğinde kendisi aracı kullanıyordu, araçta ayrıca K.D. isimli bir arkadaşımız da vardı. Araçla hareket ettikten sonra K.'yi evine bıraktık ve T.Cihantimur’un evine doğru gittik, T.’nin evinin önünde D.Ö. isimli arkadaşımızı bekledik, tahminimce 10 dakika sonra D.’nin sevk ve idaresinde olan koyu renkli araç geldi, araçta hatırladığım kadarıyla D., H. ve P. vardı. Toplamda 5 kişi olduk ve siteden çıktık.”

Kazayı yaparak Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan T.Cihantimur’un dışında 9 arkadaşın da ifadesi alındı. Alınan ifadelerde, olay gecesi yaşananların detayları da ortaya çıktı. İfadelerde olay gecesi diğer arkadaşlarıyla buluşmaya gitmeden T.Cihantimur’un yanında K.D. adlı arkadaşının olduğu ortaya çıktı. T.Cihantimur, olay yaşanmadan önce kullandığı araçla yanında arkadaşı K.D. ile birlikte arkadaşı A.K.’yi aldı. A.K.’yi alan T.Cihantimur, daha sonra arkadaşı K.D.’yi evine bıraktıktan sonra gezmek için diğer arkadaş grubuyla buluştu.

Kalabalık oldukları için ikiye bölünen arkadaşlardan 3’ü T.Cihantimur’un aracına bindi. Polisin yaptığı çalışmaya göre, T.Cihantimur’un aracına A.K., B.A. ve A.A. binmişti. İkinci aracı ise D.O.Ö. kullanıyordu. Yaşı küçük olduğu için ehliyetsiz olan D.O.Ö., ifadesinde babasına ait aracı izinsiz aldığını söyledi. D.O.Ö.’nün kullandığı araçta ise K.A., Z.H.D., M.E.Y., P.T.E. ve Y.E.A. adlı isimler yer aldı. Soruşturma dosyasına giren isimlere göre, T.Cihantimur’un kullandığı araçta 4 kişi, D.O.Ö.’nün kullandığı araçta 6 kişi olmak üzere toplamda 10 arkadaş olay gecesi birlikteydi.

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“10 KİŞİ OLDUK”

“Ben T.’nin aracına bindim, D., H. ve P. diğer araçla peşimizden geldiler, Y.E.A. ve K. A. isimli arkadaşlarımız farklı bir siteden aldık. K. ve Y.E. de diğer araca bindi. Toplamda 7 kişi olduk ve Göktürk içinde arabalar ile turladık ve Kemer Country meydanına gittik. Meydan da oturduğumuz esnada aynı sınıfta olduğum M.E.Y. isimli arkadaşımı gördük, M.'in yanında ilk defa gördüğüm soy isimlerini bilmediğim B. ve A. olarak bildiğim şahısları gördük ve muhabbet etmeye başladık, böylece toplamda 10 kişi olduk.”

“BAHÇEKÖY ORMAN YOLUNA GİRDİK”

“Daha sonra buradan araçlar ile ayrıldık, diğer aracı D. Kullanıyordu. D.’nin yanında K., Y.E, M. E., P. Ve H. bindi. T.Cihantimur’un yanına ben, A. ve B. isimli şahıslar vardı, Kemer Country sitesinden çıktık, merkezde bulunan benzinliğe gittik, diğer araç buradan yakıt aldı, benzim istasyonundan çıktık ve Bahçeköy orman yoluna girdik. Orman yoluna girince D. kendi aracı ile önümüze seyir halindeydi, bir müddet sonra D. bize el hareketi yaparak önüne geçmemizi istedi.”

“D’NİN KULLANDIĞI ARAÇI SOLLADIK”

“Biz de buna istinaden D.’yi solladık ve önüne geçtik ve ilerledik, kasise denk geldik, T. kasisi görünce biraz yavaşladı ve kasisi geçince hızlandı, daha sonra T. yolun sağ tarafında gidiş istikametimizde bir şeyler olduğunu gördü ve direksiyonu ani bir şekilde bulunan cisimlere çarpmamak için sola doğru kırdı, araç bir anda kaymaya başladı, aracın sağ tarafı yani benim olduğum taraf ATV tarzı araçlara doğru kaymaya başladı. Kayma sonucu T.’nin kullanmış olduğu ve benim içinde olduğum araç ATV tarzı araçlara bir anda çarptı, çarpma olayından sonra aracımız solda bulunan yamaca doğru çıktı.”

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“ARACIN ALTINDA BİRİ VARDI”

“Akabinde araçta bulunan T., ben, A. ve B. araçtan indik, indikten sonra yolun ortasında yerde iki şahsın yaralı şekilde yattığını gördüm, onların yanına giderek iletişim kurmaya çalıştık, daha sonra kalabalıktan duyduğum kadarıyla yolun diğer uçurum tarafında da bir yaralı olduğunu öğrendim, T. Cihantimur o esnada kendi arabasının önüne gitti ve aracın altında bir kişi olduğunu da bize söyledi. Akabinde yolda geçen başka araçlarda durmuş ve yardımcı oluyordu, kalabalık kişiler içinde birileri 112'yi aradığını duydum. Daha sonrasında yolun yamaç kısmında alt tarafta bir yaralının daha olduğunu öğrendik. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralının yanına girerek yardım etmeye çalıştı.”

“ANNESİ BİZİ ALDI”

“T.Cihantimur bu esnada kendi telefonu ile özel şoförünü aradı ve kaza yaptığını söyledi, bir müddet sonra da T.’nin annesini aradı ve yine kaza yaptığını söyledi. Olay yerine itfaiye ekibi geldi ve müdahale etmeye başladı. Müdahale esnasında T.’nin annesi bir bayan şahıs ile eski model plakasını alamadığım bir araçla ile olay yerine geldi, beni, T ve D.’yi gelmiş oldukları araca bindirdiler. Daha sonra kendisi de araca bindi ve olay yerinden uzaklaştık, beni ve D.yi Kemer Counrty site girişinde indirdiler ve devam ettiler.”

“Site önünde bulunduğumuz esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Z. H. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük. Akabinde ben sitede oturan K. isimli arkadaşımın yanına gittim.”