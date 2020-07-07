Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiyor. Bu gazın tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediliyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da LNG satın alınıyor.

LNG İTHALATI TAM GAZ

Türkiye, 2018 yılından başlayarak, pahalı boru gazı yerine spot olarak adlandırılan piyasadan ciddi miktarda LNG alıyor. Rusya’dan ithal edilen her 1000 metreküp gazın fiyatı, 1 Nisan’da 230 dolar düzeyinde bulunuyordu. 1 Temmuz’da, 183 dolara geriledi.

Buna karşılık LNG fiyatının, spot piyasada (her 1000 metreküp) 80-90 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor. BOTAŞ, bu nedenle LNG ithalatını kademe kademe artırdı. 2018’de toplam gaz ithalatı içinde yüzde 20 olan LNG’nin payı, 2019’da yüzde 28’e, 2020’nin ilk 4 ayında yüzde 44’e yükseldi. BOTAŞ, izleyen aylarda da yeni LNG alımı için ihaleye çıktı.

ABD’NİN PAYI

Ocak-nisan döneminde ithal edilen LNG kargoları içinde ABD’nin payı yüzde 40’a ulaştı. Bu oranın yüzde 45-50’lere çıkması olası görülüyor.

LNG TESİSLERİ

LNG ithalatındaki artış tesis yatırımlarına da hız verdi. İzmir, LNG tesisi yatırımlarında merkez üssü oluyor.

Kalyon-Kolin’in işlettiği Etki Liman ve Çolakoğlu Grubu’nun kontrolündeki Egegaz’ın ardından ENKA Grubu da İzmir Aliağa’da yüzen LNG tesisi eş deyişle FSRU kurmak istiyor. ENKA, bu amaçla bir süre önce EPDK’ya başvurdu.

EPDK, mevzuat gereğince başvuran firmanın adını vermeden duyuru yaptı. Duyuruda, LGN tesisi başvurusu yapıldığı belirtilerek, “17 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar duyuruya konu yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu tarih sonrasında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır” denildi.

İZMİR’DE SANTRALI VAR

ENKA, önceki yıllarda İzmir, Adapazarı ve Gebze’ye yap-işlet modeliyle inşa ettiği büyük gaz santrallarıyla gündeme gelmişti. ENKA’nın, söz konusu yüzen LNG tesisi üzerinden bin 520 megavat kurulu güce sahip İzmir’deki santralına daha ucuz gaz vermeyi hedeflediği yorumları yapılıyor.