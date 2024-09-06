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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 24'e yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 24'e yükseldi

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugünkü müsabakalarda 4 madalya daha kazanırken, toplamda madalya sayısı 24'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:16
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        Millilerin madalya sayısı 24'e yükseldi!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını yaşayan ve madalya rekoru kıran Türkiye, günü 4 madalyayla tamamladı. Oyunların 10'uncu gününde Türkiye, 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

        Günün en büyük başarısı para yüzücü Umut Ünlü'den geldi. Milli sporcu 50 metre serbestte altın madalya aldı. Bu altın madalya Türkiye'nin oyunlardaki 4. altın madalyası oldu. Böylelikle Rio 2016'daki 3 madalyayı geçen Türkiye, altın madalya rekorunu da kırdı.

        Para yüzücü Sevilay Öztürk, tekerlekli sandalye eskrimde Hakan Akkaya ve para atletizmde Fatma Damla Altın bronz madalya aldı.

        Oyunların bitmesine 3 gün kala geçen Türkiye'nin toplamda ise 4 altın, 10 gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplam 24 madalyası bulunuyor.

        Oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 16. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında ise 25. sıradaki yerini korudu.

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