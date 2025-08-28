Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 artarak 2 milyon 922 bin 327 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 5,2 artarak 1 milyon 206 bin 387 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 957 bin 734 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 411 bin 790 tonla Kazakistan ve 365 bin 410 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 525 bin 757 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 1,4 artarak 2 milyon 346 bin 43 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 3,5 artarak 3 milyon 14 bin 205 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 14 arttı

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 22,3 artışla 576 bin 606 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 82,5 artışla 290 bin 899 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 23,1 artışla 185 bin 185 ton oldu.