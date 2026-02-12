UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipler belli oldu! Türkiye'nin rakibi kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye'nin rakipleri ve Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde 4. torbadan katılım sağladı. Peki, "Türkiye'nin rakipleri kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman?" İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri ve maç tarihleri...
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde rakipleri açıklık kazandı. Lig formatına göre; A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Peki, Türkiye'nin rakipleri kim oldu, Uluslar Ligi maçları ne zaman? İşte detaylar...
A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Türkiye, kura çekiminin ardından A1 Grubu'nda yer aldı.
Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika
Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?
1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final ve 3. maçı: 9-13 Haziran 2027