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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ VE GRUBU SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım rakipleri belli oldu! Türkiye'nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta?

        Türkiye'nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta? 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım rakipleri belli oldu

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kura çekimi bugün gerçekleştirildi. A Milli Takım, kuraya 2. torbadan girdi. İsviçre'de yapılan kura çekimi sonrası 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu. A Milli Takım'ın hangi ülkelerle eşleştiği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye'nin rakipleri kimler oldu, hangi grupta? İşte 2026 Dünya Kupası kura çekimi ile Türkiye'nin rakipleri ve eşleşmeler…

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        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 15:17 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:58
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        A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva öncesi grupların belli olacağı kura çekimi bugün İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleşti. Ay Yıldızlılar, kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Peki Türkiye’nin rakipleri kimler oldu, hangi ülkelerle eşleşti? Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemelerinde hangi grupta? İşte, 2026 Dünya Kupası kura çekimi sonuçları ile Türkiye’nin rakipleri ve grubu hakkında detaylar…

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        2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi, 13 Aralık Cuma bugün gerçekleştirildi.

        İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrası 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gruplar belli oldu.

        A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri ve grubu da netleşti.

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        TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

        Milli Takımımız elemelerde E Grubu'nda yer aldı.

        E GRUBU

        İspanya/Hollanda (Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi)

        TÜRKİYE

        Gürcistan

        Bulgaristan

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        54 ÜLKE 12 GRUP

        Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer aldı.

        Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

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        2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME GRUPLARI

        A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

        B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

        C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus, Lihtenştayn

        D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

        E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

        F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

        G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

        H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna-Hersek, Güney Kıbrıs, San Marino

        I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

        J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan

        K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Andorra

        L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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        AVRUPA'DAN 16 ÜLKE KATILACAK

        Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

        Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

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        DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

        2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

        Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

        2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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