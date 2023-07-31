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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Türkiye, Pakistan'ı vuran terör saldırısını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ı hedef alan terör saldırısını kınadı

        Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 04:15
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        Türkiye, Pakistan'ı vuran terör saldırısını kınadı
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; "Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

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