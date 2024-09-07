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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalyayla tamamladı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 28 madalyayla tamamladı!

        Milli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:09
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        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

        Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

        Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

        Branş Sporcu / Takım Madalya
        Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın
        Para okçuluk Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) Altın
        Para yüzme Umut Ünlü (50 metre serbest S3) Altın
        Para yüzme Umut Ünlü (200 metre serbest S3) Altın
        Para tekvando Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) Altın
        Para judo İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) Altın
        Para okçuluk Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) Gümüş
        Para atletizm Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) Gümüş
        Para atletizm Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) Gümüş
        Para halter Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) Gümüş
        Para halter Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) Gümüş
        Para masa tenisi Kübra Korkut (Kadınlar S7) Gümüş
        Para tekvando Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) Gümüş
        Para tekvando Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) Gümüş
        Para tekvando Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) Gümüş
        Para atıcılık Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) Gümüş
        Para atletizm Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) Bronz
        Para judo Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) Bronz
        Para judo Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) Bronz
        Para judo Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) Bronz
        Para halter Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) Bronz
        Para halter Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) Bronz
        Para yüzme Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) Bronz
        Para masa tenisi Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) Bronz
        Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) Bronz
        Para masa tenisi Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) Bronz
        Para tekvando Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) Bronz
        Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) Bronz
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