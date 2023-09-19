Türkiye Peru voleybol maçı sonucu: Filenin Sultanları Peru maçı sonucu ne oldu, kazandık mı?
2023 yılına adeta damga vuran ve üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluğa ulaşarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak için parkeye çıktı. İkinci maçında Peru ile karşılaşan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat yoluna ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Türkiye Peru voleybol maçı sonucu ile ilgili bilgiler...
Türkiye Peru voleybol milli maçı için geri sayım sona erdi. 2023 CEV Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk kupalarını ülkemize getiren Filenin Sultanları şimdi gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya dikti. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris yolundaki 3. sınavı olan Peru maçı sonucuna ilişkin bilgiler...
FİLENİN SULTANLARI PERU'YU DA GEÇTİ!
Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının üçüncü gününde, Japonyanın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda Peru ile karşılaştı. 'Filenin Sultanları', Peru'yu 3-1 ile geçti
PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR
A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.
B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.
C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.