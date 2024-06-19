Türkiye - Polonya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında, grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Polonya voleybol maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...