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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) grup aşamasını 6. sırada tamamlayarak finallere yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Polonya voleybol maçının oynanacağı tarih ve saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:49
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        Türkiye - Polonya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında, grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye - Polonya voleybol maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

        FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Milletler Ligi'nde grup aşamasını 6. sırada bitiren Filenin Sultanları, çeyrek finalde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile karşılaşacak.

        3

        TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Polonya voleybol maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.30’da oynanacak.

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        TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Polonya voleybol maçı, TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

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        KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Brezilya-Tayland

        Çin-Japonya

        İtalya- ABD

        Türkiye - Polonya

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