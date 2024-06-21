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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? EURO 2024 A Milli Takım maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

        Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takım maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-1 mağlup ederek F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonucunda zirveye yerleşti. Grupta oynanacak ikinci maçlar öncesinde, "Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:16
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        EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı için nefesler tutuldu. Oynanan ilk maçların ardından grupta lider konumunda yer alan A Milli Futbol Takımı ikinci maçında Portekiz ile mücadele edecek. Gürcistan karşısında gösterdiği performansla adından söz ettiren ay yıldızlılar, Portekiz karşısında alacağı puan ve puanlarla ile gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...

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        TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz ile karşılaşıyor. Türkiye - Portekiz karşılaşması 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.

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        A Milli Takım gruptaki son mücadelesine Çekya ile oynayacak mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

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        TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Portekiz maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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