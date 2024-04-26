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        ‘Başlangıçlar’ın Türkiye prömiyeri yapıldı

        Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi 'Başlangıçlar'ın Türkiye prömiyeri 43. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:20
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        Ozan Yoleri’nin yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi ‘Başlangıçlar’, dünya prömiyerini 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve festivalden 'NETPAC Ödülü’yle dönmüştü. ‘Başlangıçlar’ın Türkiye prömiyeri 43. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirildi.

        Festivalin ulusal bölümünde yarışan ve biletleri günler öncesinde tükenen filmin gösterimine Ozan Yoleri ve başrol oyuncuları Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı başta olmak üzere tüm film ekibi katıldı.

        Aysın Kadirbeyoğlu ve Ozan Yoleri’nin senaryosunu beraber kaleme aldığı filmde beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris’ten İstanbul’a dönen, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan, genç resim restoratörü Defne’nin hikayesi anlatılıyor. Vigo Film ve Monday Films yapımcılığını üstlendiği ‘Başlangıçlar’ın başrollerinde Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Özlem Zeynep Dinsel yer alıyor.

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        Alara Hamamcıoğlu Bayraktar ve Ilgım Coşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği film, 2022 ve 2023 yılları arasında İstanbul, İzmir ve Paris’te yapılan çekimlerle tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan film TRT 12 Punto’da ön alım ödülünü kazanmıştı.

        SİNOPSİS

        Paris'te yaşayan genç resim restoratörü Defne, aynı evi paylaştığı en yakın arkadaşının trajik ölümü üzerine İstanbul'a geri döner. Kafasını dağıtmak için küçük bir müzede kısa süreli bir staj yapmaya başlar, ancak eski hayatından ve Fransa'daki erkek arkadaşından giderek uzaklaşmaktadır. Defne'nin ne kadar kötü durumda olduğunu gören annesi, hiç anlaşamasalar da onu kanatlarının altına almaya karar verir. Defne, onun yardımıyla İstanbul'daki hayatını yeniden kurar ancak karşısına çıkan gizemli bir Osmanlı tablosu bu yeni hayatını tekrar alt üst edecektir. İstanbul'un gürültülü kent yaşamı, kayıplar, değişimler ve yetişkin yaşamının belirsizlikleriyle dolu ‘Başlangıçlar’, yirmili yaşlarının ortasında bocalayan Defne’nin hikâyesidir.

        YÖNETMEN BİYOGRAFİ

        1992'de Edirne'de doğdu. Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. İstanbul merkezli prodüksiyon şirketi Vigo Film'in kurucu ortaklarından. İlk uzun metrajlı filmi 'Başlangıçlar', Kasım 2023'te prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde NETPAC Ödülü'nü kazandıktan sonra Türkiye’deki ilk gösterimini İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

        Filmlerin yanı sıra dijital reklam projeleri ve belgesel yönetmenliğini yapmakta olan Ozan Yoleri aynı zamanda Sarajevo Talents Yönetmenler Sınıfı üyesi.

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        #Ozan Yoleri
        #İstanbul Film Festivali
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