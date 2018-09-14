Türkiye Rallisi'nde etaplar tamamladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde Çetibeli, Ula ve Çiçekli etapları tamamlandı.

Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıktı.

Sürücüler, yarışmanın en uzun etabı olan 38,10 kilometre uzunluğundaki Çetibeli, en büyük seyirci noktasına sahip 21,75 kilometrelik Ula ve dağın zirvesinden deniz seviyesine kadar uzanan ve keskin virajların bulunduğu inişlerle dolu 12,57 kilometre uzunluğundaki Çiçekli etaplarında yarıştı.

Sabah ve öğleden sonra aynı etaplarda gerçekleştirilen yarışların sonuçları şöyle:1. Craig Breen: 28.32.3

2. Hayden Paddon: 28.37.1

3. Andreas Mikkelsen: 28.39.6

Çetibeli 2:



1. Sebastien Ogier: 27.34.8

2. Teemu Suninen: 27.57.5

3. Jari-Matti Latvala: 28.04

Ula 1:



1. Thierry Neuville: 16.14.8

2. Mads Ostberg: 16.16.9

3. Sebastien Ogier: 16.17.4

Ula 2:

1. Thierry Neuville: 15.59.7

2. Esapekka Lappi: 16.08.4

3. Sebastien Ogier: 16.08.5

Çiçekli 1:

1. Andreas Mikkelsen: 10.32.

2. Sebastien Ogier: 10.32.1

3. Thierry Neuville: 10.34.6

Çiçekli 2:

1. Ott Tanak: 10.22.3

2. Esapekka Lappi: 10.24.9

3. Sebastien Ogier: 10.28.4

Yarışların yapıldığı 7 etap sonunda ise genel sıralamada ilk 3 şöyle oluştu:



1. Thierry Neuville: 1.52.28.2

2. Sebastien Ogier: 1.52.28.5

3. Andreas Mikkelsen: 1.52.30.8

Şampiyonada pilotlar, yarın ise Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etaplarında yarışacak.

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