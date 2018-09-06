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Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Rusya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

06 Eylül 2018 Perşembe, 13:53:37 | Güncelleme:

Türkiye, Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçının hazırlıklarına başladı. A Milli takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu  maça kısa bir zaman kala açıklamalarda bulundu.  Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Türkiye - Rusya maçına dair ayrıntılar...

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT  KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk haftasında 7 Eylül'de 21:45'te Medical Park Stadyumu'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı yayımlayacak yayıncı kuruluş henüz belli olmadı.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

TURNUVA STATÜSÜ

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar, kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.

A Milli takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu  maça kısa bir zaman kala açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibi başarıya ulaştırmak için üç aşamalı bir dönüşüm süreci planladıklarını belirtti.

Milli takımın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Trabzon'da Rusya ile yapacağı karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "maç kitabı"nda açıklamalarına yer verilen Rumen teknik adam, ay-yıldızlı ekipte dönüşüm sürecine devam ettiklerini aktardı.

"Geçmişte Türkiye, kapasitelerini tümüyle kullanarak ulusal takıma hizmet eden harika bir oyuncu jenerasyonuna sahipti. Ancak bu oyuncular, yavaş yavaş kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor." ifadelerini kullanan Lucescu, şunları kaydetti:

Bizim geleceği düşünmemiz gerekiyor

"EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve hatta EURO 2024'ü hesaba katarak üç aşamalı bir dönüşüm süreci planladık. İlk etapta, yeni bir oyuncu grubu oluşturacağız. İkinci olarak bu grubun tümüyle bizim oyun felsefemizi anlamasını ve sahaya bunu yansıtmasını sağlayacağız. Son olarak da başarılı sonuçlar almak için çaba göstereceğiz. Esas hedefimiz, EURO 2020 elemelerine tamamen oturmuş bir kadro ile başlamak ve Uluslar Ligi de bu yolda bize yardımcı olacak. Çok sayıda farklı kulüpten oyuncuları milli takımda bir araya getirdiğimizi; bu yüzden kadronun oturmasının ve oyuncuların sahada istediğimiz oyunu ortaya koymasının zaman alıcı bir süreç olduğunu vurgulamak isterim."

UEFA Uluslar Ligi'nin yalnızca özel maç sayısını azaltma anlamı taşımadığını belirten Lucescu, "Bu turnuva aynı zamanda milli takımlara 2020 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için alternatif bir yol sunuyor. Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldığımız Rusya ve İsveç son Dünya Kupası'nda başarılı işlere imza attı. İki ekip de çeyrek finale kadar yükseldi. Her iki ekip de oyuncularımız için güçlü birer rakip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Dünya Kupası'ndan sonra kadrosunda değişime gittiğini, İsveç'in ise kadrosunu büyük oranda koruduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Uzun bir süredir milli maç heyecanı yaşamamış olan ve coşkusunu yıllardır gördüğüm Trabzonlu futbolseverlerin milli takıma itici güç olmalarını bekliyorum. Her yeni başlangıç yeni umutları da beraberinde getirir. Oyuncularımızın umudunu yükseltecek en önemli etken sizlerin vereceği kucaklayıcı destek olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

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