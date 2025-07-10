Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Türkiye şampiyonu Ceylin Han Çinkitaş’tan büyük başarı

        Türkiye şampiyonu Ceylin Han Çinkitaş’tan büyük başarı

        Türkiye'nin duayen dansçısı Tolga Han'ın kızı Ceylin Han Çinkitaş, break dans dalında gençler yaş grubunda üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Çinkitaş artık Türkiye'de hat-trick (Hip hop solo-hip hop duo-break dans) yapan ilk break dans sporcusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki dansçı Portekiz'de ülkemizi temsil edecek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Break dansın genç yıldızı, Türkiye’nin duayen dansçısı Tolga Han’ın kızı Ceylin Han Çinkitaş, Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) olimpik branşı olan break dans dalında gençler yaş grubunda üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu olarak bir ilke imza attı.

        Bu başarısıyla Türkiye’de hat-trick (Hip hop solo-hip hop duo-break dans) yapan ilk break dans sporcusu olan Ceylin, Türk dans tarihinde adını altın harflerle yazdırdı.

        15 yaşındaki genç yetenek, geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu unvanını kazanarak ülkemizi uluslararası alanda gururlandırmıştı.

        Bu yılki Türkiye Şampiyonluğu ile birlikte, 2025 yılında Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi bir kez daha temsil etme hakkı kazandı.

        Ceylin Han Çinkitaş, sahnedeki özgün tarzı, teknik becerisi ve enerjisiyle jüriyi ve seyircileri büyülemeye devam ediyor.

        Şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Aynı sezonda, üç ayrı dalda Türkiye Şampiyonu olmak ve bu başarıyı Türkiye’de ilk kez başaran kişi olmak benim için büyük bir onur. Ülkemi temsil etmek, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak tarif edilemez bir duygu” dedi.

        Ceylin’in başarısının ardında, Türk dans camiasının efsane isimlerinden olan babası Tolgahan’ın mirası ve desteği bulunuyor. Tolgahan’ın izinden giderek dansa tutkusunu başarıyla taçlandıran Ceylin, genç yaşına rağmen Türk dans sporlarına yeni bir soluk getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ceylin Han Çinkitaş
        #Tolga Han
        #Türkiye Dans Sporları Federasyonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        Kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı dövdü!
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        "Sevgiliyi köpük köpük gezdirmeli"
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı