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Türkiye siftah için sahada

Türkiye ve Rusya arasında yapılan 4 maçta Rusya 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere tamamlandı. Türk Milli Takımı, SSCB ile yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3 kez galip geldi

06 Eylül 2018 Perşembe, 11:45:37 | Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında yarın Trabzon'da konuk edeceği Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

 

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

 

MAÇLAR

Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.04.1994 Bursa Özel 0-1
22.04.1998 Moskova Özel 0-1
31.08.2016 Antalya Özel 0-0
05.06.2018 Moskova Özel 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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