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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta arasında imzalanan anlaşma ile sigorta ve emeklilik şirketlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru oldu. İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve Türkiye Sigorta yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti.



İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi’mizin önümüzdeki 3 yıl boyunca isim sponsoru Türkiye Sigorta olacak. Ülkemizin üç büyük sigorta ve emeklilik şirketinin bir araya gelmesiyle kurulan, sektörünün lideri Türkiye Sigorta ile iş birliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü adından alan, Türkiye Sigorta’nın Türk sporuna destek vermek, toplumla bütünleşmek için basketbola yatırım yapmayı seçmesi şüphesiz bizler için de gurur kaynağı olmuştur.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, yükselen bir yıldız olmaya devam ediyor. Ligimiz, bu hafta yayınlanan bir sıralamada Avrupa’nın en iyi ikinci ligi olarak gösterildi. Kıtanın en önemli sporcu ve antrenörleri mücadele etmek için Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarını tercih ediyor. Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki başarılarının yanında organizasyon, idari ve mali olarak kaydettiği gelişim bu ilerlemede önemli rol oynuyor. Bu vesileyle; geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko’yu, üst üste ikinci kez THY EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes’i, FIBA EuropeCup’ı kazanan Bahçeşehir Koleji’ni ve EuroCup’ta final oynama başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor’u bir kez daha kutluyorum.



Önümüzdeki sezon da ligimizde mücadele eden 16 takımdan 11 tanesi ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek. Tek başına bu veri bile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin kalitesini ortaya koyuyor. Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Yeni sezonda, ligimizde görev yapan antrenörlerden Türk oyunculara daha fazla süre vermelerini bekliyoruz. Ülke basketbolunun ve Milli Takımımızın başarısı için Türk oyuncuların daha fazla süre alıp tecrübe kazanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca bu sezonun ardından kulüplerimizle birlikte çalışma yaparak bu konuda ortak bir karar vermeyi arzu ediyoruz.



Türk basketbolunun yükselişinin bir diğer sebebi de ülkemizin en değerli markalarının basketbol ile omuz omuza durmasıdır. Önümüzdeki günlerde de eklenecek anlaşmalarımızla, sadece Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne bu sezon 9 sponsorluk kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimizden bu yana bütün liglerimize 70’e yakın sponsor kazandırarak kulüplerimizin mali olarak desteklenmesini sağladık ve tüm sponsorlarımız basketbolu daha geniş kitlelere yayma konusunda bizlere destek oldular.



Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olmak üzere yaptığımız anlaşma için başta Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Atilla Benli ve ekibi olmak üzere, bu değerli iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni sezonda, yeni adıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

ÜÇ SEZONLUK ANLAŞMA



Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Türkiye Sigorta olarak tam iki yıl önce; adımızdan aldığımız güçle ve sektörümüzde sürdürülebilir liderlik hedefiyle yola çıktık. Hedeflerimize doğru hızla yol alırken; bu süreçte elde ettiğimiz başarının sırrını sizlere şöyle açıklayabilirim: İyi bir takım olmak, paylaşılan bir ideale ve ortak akla inanmak, dinamizm ve çeviklik... Tıpkı; basketbolda elde edilen başarıların sırrı gibi... Bu perspektiften bakınca; Türkiye Sigorta’nın kurum kültürü ile Türk basketbolu arasındaki bağın benzer bir ruhu yansıttığını görebiliyorum.



Türkiye Sigorta olarak, Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üç sezon boyunca üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen, uluslararası başarılara imza atan; köklü ve güçlü yapısıyla fark yaratan Türk basketboluna, bu denli kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasıyla destek olmanın onurunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Basketbol Süper Ligi’miz, ülkemizin ortaya koyduğu ve uluslararası arenada Türkiye’nin bugünlere getirdiği en büyük değerlerin başında geliyor. Dolayısıyla bugün burada, ülkemizin en büyük spor organizasyonlarından birinin isim hakkı sponsoru olmanın ne anlama geldiğinin bilincindeyiz.



Türkiye Sigorta olarak 84 milyona ulaşma hedefiyle yola çıktık. Şimdiyse ilmek ilmek işlediğimiz güveni, isim sponsorluğumuz paralelinde Türkiye Basketbol Süper Ligi’mize yansıtacak olmanın heyecanı içindeyiz. Hedefimiz hem Türkiye Sigorta hem de Türk basketbolu için dinamik, rekabetçi, güvenli ve heyecanlı bir oyun kurgulamanın zeminini oluşturmak. Bir ve birlik olmak için çıktığımız yolda, tüm faaliyetlerimizi millî sorumluluk anlayışımız odağında yürütüyoruz. Bununla beraber şirket olarak benimsediğimiz ‘yenilikçilik ve farklılaşma’ yaklaşımımızı da Türk basketbolunun ruhuna uygun bir şekilde yansıtacağımıza inanıyorum.



Basketbol Süper Ligi’ne sunacağımız güven ve güvencenin vereceği güçle beraber, nice başarılı sezonları hep beraber izleyeceğimize inanıyor, basketbol seyircilerini de bu ‘güvene’ ortak olmaya çağırıyoruz ve Türkiye Sigorta olarak; Türk basketbolunun sigortası, bu heyecanın güvencesiyiz.



Bizler için çok anlamlı olan bu yolculuğumuzda, bizden desteklerini esirgemeyen değerli Federasyon Başkanımıza ve federasyon yöneticilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İş birliğimizin Türk basketbolu ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.