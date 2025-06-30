Türkiye Sigorta, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla “Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi”ne dahil olma kriterlerini eksiksiz karşılayarak listede yerini aldı.

Çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk alanındaki yaklaşımını raporlama süreçleriyle destekleyen Türkiye Sigorta, 2024 yılında yayımlanan ve bağımsız denetimden geçen ilk TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla bu alandaki kararlılığını gösterdi. Türkiye Sigorta'nın karbon ayak izi beyanı da GHG Protocol çerçevesinde hazırlanarak TSE tarafından makul güvence düzeyinde doğrulandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

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“Elde ettiğimiz bu başarıda kurumsal yönetişimde hayata geçirdiğimiz politikalar, TSRS uyumlu raporlama yapımız, entegre stratejik yaklaşımımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), UNGC, WEPs ve UNPRI taahhütleriyle şekillendirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik stratejimiz var. Dijital dönüşümden çevre dostu ürünlere, sosyal kapsayıcılıktan kurumsal yönetişime kadar uzanan bütüncül yaklaşımımız, LSEG ESG puanındaki bu yükselişe doğrudan katkı sağladı. Türkiye Sigorta olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine verdiğimiz önemle, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan entegre bakış açımızın bir yansımasıdır.”