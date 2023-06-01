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Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci gün! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi’nde ilk maçlar dün oynandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile karşılaştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Filenin Sultanları, Güney Kore’ye karşı 3-0 kazandı. Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci gününde Türkiye Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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  • Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci gün! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Sırbistan ile karşılaşacak. Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4 takımla mücadele edecek olan Millilerimiz dün Güney Kore’ye karşı rahat bir şekilde kazandı. Sırbistan ise ABD ile oynadığı çekişmeli maçta altın sette gülen taraf ABD oldu. Peki Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçının başlama saati ve yayıncı kanalı…
  • Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci gün! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Sırbistan voleybol maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 20:00’ de başlayacak.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci gün! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Sırbistan karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

     
  • Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci gün! Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMIMIZIN İLK HAFTA RAKİPLERİ

    Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ilk gününde Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti.

    Diğer rakipleri ise şöyle; Sırbistan, İtalya ve ABD ile karşılaşacak.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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