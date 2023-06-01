Voleybol Milletler Ligi’ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Sırbistan ile karşılaşacak. Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4 takımla mücadele edecek olan Millilerimiz dün Güney Kore’ye karşı rahat bir şekilde kazandı. Sırbistan ise ABD ile oynadığı çekişmeli maçta altın sette gülen taraf ABD oldu. Peki Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçının başlama saati ve yayıncı kanalı…