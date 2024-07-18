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        Haberler Bilgi Alışveriş Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 13-26 Temmuz 2024: Bu hafta Tarım Kredi marketlerinde neler var?

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu 13-26 Temmuz 2024: Bu hafta markette neler var?

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim başladı. Yüzlerce ürün raflardaki yerini aldı. Temmuz ayında birçok gıda ve temizlik ürünü satışa çıkıyor. İşte, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu 13-26 Temmuz 2024...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:02
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