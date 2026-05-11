BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-T.C. Vatandaşı olmak

-Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

-Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak-

-Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

Not:

1) Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Başvuru şartlarında istenen belgelere sahip olmayan, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesini geçemeyen, yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir durumu olan kişiler işe alınmayacaktır.

2) Belge kontrolü kura çekiminden sonra açıklanacak olan bir tarihte yapılacak olup başvuruda istenen diploma ve belgelere sahip olmayan adaylar işe alınmayacaktır, ayrıca işçi alımı ile ilgili tüm duyurular kurumumuzun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.