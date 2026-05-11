        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 262 işçi alımı yapıyor. Belirlenen tarihlerde TTK, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 20 olmak üzere toplam 262 işçi alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Peki, TTK işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2026 TTK işçi alımı başvuru tarihleri...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 21:53 Güncelleme:
        TTK işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını dijital ortamda ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla belirtilen tarihlerde yapabilecek. Başvuru süresinin 5 gün olması nedeniyle adayların öncelikle İŞKUR kayıtlarını güncellemeleri ve iş arama statülerini "aktif" hale getirmeleri gerekmektedir. Başvuru süreci öncesinde, TTK işçi alımı şartları ve başvuru takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? TTK işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte TTK işçi alımı başvuru şartları...

        TTK İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 11-15 Mayıs tarihlerinde 262 işçi alımı başvurularını yapabilecek.

        TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TTK işçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 9 Haziran tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

        TTK 262 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci tamamen dijital ortamda ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecektir. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi olan "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak online müracaatlarını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru süresinin sadece 5 gün ile sınırlı olması nedeniyle adayların öncelikle İŞKUR kayıtlarını güncellemeleri ve iş arama statülerini "aktif" hale getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        -T.C. Vatandaşı olmak

        -Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

        -Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak-

        -Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

        Not:

        1) Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Başvuru şartlarında istenen belgelere sahip olmayan, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesini geçemeyen, yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir durumu olan kişiler işe alınmayacaktır.

        2) Belge kontrolü kura çekiminden sonra açıklanacak olan bir tarihte yapılacak olup başvuruda istenen diploma ve belgelere sahip olmayan adaylar işe alınmayacaktır, ayrıca işçi alımı ile ilgili tüm duyurular kurumumuzun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
