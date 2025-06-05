İller arası radar görüntüleme: Başlangıç ve varış noktasına göre hangi ilde ne kadar radar var?
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını önlemek ve bayram sürecinde güvenli seyahat sağlamak için yeni bir dijital hizmete imza attı. Vatandaşlar, artık yolculuk yapacakları güzergahtaki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını online olarak görebilecek. Kurban Bayramı öncesinde devreye alınan bu sistem, iller arası yolculuklarda şeffaflık ve denetimi artırmayı amaçlıyor. Yeni uygulama sayesinde hem sürücüler hem yolcular için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması hedefleniyor. Peki, Başlangıç ve varış noktasına göre hangi ilde ne kadar radar var? İşte detaylar...
Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüler için İçişleri Bakanlığı’ndan önemli bir hamle geldi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamayla birlikte, radarlı ve radarsız denetim noktaları artık vatandaşların erişimine açık. Hazırlanan internet sayfası üzerinden güzergâh üzerindeki kontrol noktaları kolaylıkla görüntülenebilecek. Böylece sürücülerin daha dikkatli ve bilinçli hareket etmesi hedefleniyor. İşte İller arası radar haritası görüntüleme ekranı...
RADAR UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor. Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.
Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.
Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor. Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor.
Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor. Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.
MOBİL UYGULAMANIN TANITIMI BAYRAM SONRASI YAPILACAK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu.
Yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu vurguluyor.
İLLER ARASI RADAR UYGULAMASI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.
Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.