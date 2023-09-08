Türkiye ve İsviçre efsaneleri, depremzedeler için Lozan'da karşılaşıyor - Futbol Haberleri

Türkiye ve İsviçre efsaneleri, depremzedeler için Lozan'da karşılaşıyor - Futbol Haberleri

Türkiye ve İsviçre efsaneleri, depremzedeler için Lozan'da karşı karşıya gelecek 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre milli futbol takımları, 15 yıl aradan sonra bu kez bir yardım organizasyonu çerçevesinde depremzedeler için sahaya çıkıyor

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre milli futbol takımları, 15 yıl aradan sonra bu kez bir yardım organizasyonunda depremzedeler için sahaya çıkacak.

"REPLAY 2008" adı altında oynanacak maçın ve etkinliklerin geliri, başta depremzedeler olmak üzere deprem bölgesinde zarar gören futbol alt yapı tesislerine aktarılacak.

NOSTALJİK KARŞILAŞMA : EURO 2008 KADROLARI SAHADA

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Stade de la Tuilière Stadı'nda düzenlenecek olan bu yardım organizasyonunda, Türkiye ve İsviçre'nin 2008 Avrupa Şampiyonası kadroları 9 Eylül'de sahada olacak.

Fatih Terim'in liderliğindeki Türkiye kadrosunda Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin ve Hamit Altıntop gibi unutulmaz oyuncular yer alacak.

İsviçre'nin Euro 2008 kadrosu ise dönemin Teknik Direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle, ülkenin Türk kökenli efsane oyuncusu Kubilay Türkyılmaz takımın başında olacak.