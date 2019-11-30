HABERTURK.COM

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi gerçekleştirildi.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

YENİ GÜZERGAH

Öte yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliğin sağlanması için devriye atan Rus askeri polisi, haritasına yeni bir güzergah daha ekledi ve ilk devriyesini gerçekleştirdi.

Rus Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda’da yer alan habere göre, Suriye’nin kuzeyinde devriye görevi yapan Rus askeri polisi, 120 kilometrelik yeni bir güzergâh üzerinde devriyeye çıktı ve bu güzergâhı günlük devriye güzergâhına ekledi.

Ayn el Arab (Kobani) yakınlarındaki yeni güzergâh üzerinde 4 saat süren ilk devriyenin görüntüleri Zvezda tarafından yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de imzalanan Soçi Mutabakatı gereği Türk askerleri ve Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye faaliyeti yürütüyor.

Ortak devriye faaliyetleri haftanın bazı günleri yapılırken, diğer zamanlarda devriye görevini Rus askeri polisi yürütüyor.