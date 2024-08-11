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        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan kaç yaşında ve neden öldü, eserleri nelerdir?

        Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan kimdir? Mehmet Doğan kaç yaşında ve neden öldü?

        Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Mehmet Doğan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın cenaze namazının 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacağı bilgisi yer aldı. Peki Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, eserleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:01
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        Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan hayatı gündeme geliyor. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu ve şeref başkanı D. Mehmet Doğan, ocak ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat geçirdiği biliniyor. Son olarak Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İşte Mehmet Doğan hayatı ve hakkında merak edilenleri

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        MEHMET DOĞAN KİMDİR?

        Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı.

        Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

        Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.

        Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.

        Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar sürdüreceği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.

        Gazete ve dergilerde günlük ve haftalık yazılar yazdı

        Evli ve 3 çocuk babası olan Doğan, 1980'li yıllardan itibaren "Yeni Devir", "Zaman", "Yörünge", "Vakit", "Akit", "Vahdet", "Karar" ve "Gerçek Hayat"ın da arasında bulunduğu pek çok gazete ve dergide yayınlanan günlük ve haftalık yazılar kaleme aldı.

        Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin üç ciltlik yayınını yönetti.

        Mehmet Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili çalışmalarının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi'ne katkılar sağladı. Televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon programlarının ve filmlerin yapımında görev aldı.

        Mehmed Akif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Doğan, 1978-1996 arasında TYB genel başkanlığını ve TYB tarafından yayımlanan "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı"nın yayın yönetmenliğini üstlendi.

        Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların mesleki bir kuruluş altında toplanması, büyük yazarların anılması ve yaşayan yazarların tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulunan Doğan, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'yla ilgili pek çok çalışmaya da imza attı.

        Türkiye'de 1992'de başlatılan ve Türk Dünyası ile münasebetlerin yeniden kurulması sürecinde, kültürel ve edebi ilişkilerin gelişmesinde önemli yeri olan "Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri" düzenlenmesine, Çorum, Konya, Erzurum, Dursunbey, Suçıktı gibi il ve ilçe merkezlerinde şiir şölenlerinin yapılmasına ve 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yazarlık öğretimi konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etti.

        Doğan, 1978'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü", 1982'de "Yazarlar Birliği Dil ödülü", 1995'te "Özbekistan Yazarlar Birliği Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı", 2004'te "7. Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" ve 2012'de "Karaman Dil Ödülü"nü aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü" takdim edilen Doğan, 2021'de ise "Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

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        Mehmet Doğan'ın eserleri

        Büyük Türkçe Sözlük

        Batılılaşma İhaneti

        Dil Kültür Yabancılaşma

        Türkistan Türkiye Gergefinde İran

        Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem

        Camideki Şair: Mehmet Akif

        Halka Karşı Demokrasi

        Tarih ve Toplum

        Bir Lügat Bulamadım

        Devlet Sözlük Yazar mı?

        Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm

        Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü

        İletişim veya Dehşet Çağı

        Kitaplık Kılavuzu

        Türkendülüsiye-Hilal Operasyonu

        Yüzyılın Soykırımı

        Türk Kimliğinin Coğrafyaları

        Son Darbe Ergenekon

        Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş

        İslam Şairi İstiklal Şairi Mehmet Akif

        Ömrün Ankara-Bir Ankara Şehrengizi

        Kelimelerin Seyir Defteri

        Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu

        Neden Klasiklerimiz Yok?

        Ortadoğunun Türkçesi

        Mehmed Âkif: Çanakkaleden Sakaryaya

        Söz Okyanusunda Yolculuk

        Millî Mücadele'nin Zaman Akışı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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