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        Haberler Ekonomi Turizm Türkiye'ye 10 yeni Hilton - Turizm Haberleri

        Türkiye'ye 10 yeni Hilton

        Hilton tarafından yeni duyurulan anlaşmalar arasında Kars Sarıkamış'ta yer alan ilk Hilton kayak tesisi ve Bodrum'un ilk Tapestry Collection by Hilton oteli bulunuyor. Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markaları altında ise Türkiye'nin farklı lokasyonlarında sekiz yeni otel açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:02
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        Türkiye'ye 10 yeni Hilton
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        Hilton, 4 markası DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton altında 10 yeni otel anlaşması imzalayarak portföyüne 1.000’den fazla oda ekleyeceğini duyurdu. Şirket, Türkiye’deki faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasındaki otelleriyle birlikte 120’yi aşkın otel ile hizmet verecek.

        Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Türkiye’deki portföyümüzü, pazar lideri dört markamızla genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki 70 yıllık tarihimizin en heyecan verici dönemindeyiz. Önümüzdeki yıl içinde 10 yeni otel açarak, üç yeni markamızı misafirlerimize sunacağız. Ayrıca, ikonik Hilton İstanbul Bosphorus’un 80 milyon dolarlık renovasyonu için de çalışmalarımız devam ediyor.”

        Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin farklı lokasyonlarında, çeşitli segmentlere hitap eden markalarımız altında, faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasındaki 122 tesisimizle, misafirlerimizin her türlü konaklama ihtiyacında en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Son 10 yılda Türkiye’deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık ve portföyümüzü genişletmek için büyük fırsatlar görüyoruz."

        Hilton Türkiye’den Sorumlu Yatırım Direktörü Funda Eratıcı ise gelişmelere ilgili olarak şunları belirtti: "Bu gelişmeler, Türkiye’deki güçlü ve odaklı hizmet portföyümüzü öne çıkarırken, DoubleTree by Hilton markamızın ülkedeki sürekli gelişimini de gözler önüne seriyor. Türkiye’deki ilk kayak otelimizin açılışı ve Tapestry Collection by Hilton markamız altındaki ikinci tesisimizin tanıtımı, bizim için heyecan verici bir dönüm noktası. Tesislerimizin açılışından sonra misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

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