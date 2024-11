Türkiye'ye 10 yeni Hilton

Hilton, 4 markası DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton altında 10 yeni otel anlaşması imzalayarak portföyüne 1.000’den fazla oda ekleyeceğini duyurdu. Şirket, Türkiye’deki faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasındaki otelleriyle birlikte 120’yi aşkın otel ile hizmet verecek.

Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Türkiye’deki portföyümüzü, pazar lideri dört markamızla genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki 70 yıllık tarihimizin en heyecan verici dönemindeyiz. Önümüzdeki yıl içinde 10 yeni otel açarak, üç yeni markamızı misafirlerimize sunacağız. Ayrıca, ikonik Hilton İstanbul Bosphorus’un 80 milyon dolarlık renovasyonu için de çalışmalarımız devam ediyor.”

Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizin farklı lokasyonlarında, çeşitli segmentlere hitap eden markalarımız altında, faaliyet gösteren ve geliştirme aşamasındaki 122 tesisimizle, misafirlerimizin her türlü konaklama ihtiyacında en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Son 10 yılda Türkiye’deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık ve portföyümüzü genişletmek için büyük fırsatlar görüyoruz."