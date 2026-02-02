Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini paylaştığı basın toplantısında, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini, göreve geldiklerinden günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Açıklanan verilere göre Türkiye’yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayda geçti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri oldu.

Rusya Federasyonu İlk Sıradaki Yerini Korudu

2025 yılında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu. Yıl boyunca Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6.90 milyon olarak açıklandı. Rusya pazarı, özellikle Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye turizminin lokomotif unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

Almanya İkinci Sırada

Türkiye’nin geleneksel ve güçlü pazarlarından biri olan Almanya, 2025 yılında 6.75 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye’ye yönelik ilgisinin istikrarlı şekilde devam etmesi, uzun vadeli pazar güveninin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.