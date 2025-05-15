CEO Hulusi Acar, "Büyük resimde Türkiye’de kalıcı olmakla ve geleceğe yatırım yapmakla ilgileniyoruz"

.:MediaMarkt Türkiye, “Deneyim Şampiyonluğu” vizyonuyla perakende sektöründe dönüşüme öncülük ederken, Türkiye ekonomisine katkısını artırıyor. 2024 yılında 102 mağaza, 4.000 çalışan ve 8 milyon MediaMarkt Club üyesiyle sektör liderliğini sürdüren şirket, Avrupa’da Almanya’nın ardından en yüksek satış performansına sahip ikinci pazar konumuna yükseldi. MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 2025’te omnichannel deneyimi güçlendireceklerini ve Türkiye’ye yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

MediaMarktSaturn’ün 2024’te 22,4 milyar Euro. MediaMarkt Türkiye, bu başarıda önemli bir pay sahibi. Acar, Türkiye’nin Avrupa’daki 11 ülkeden 9’unu geride bırakarak Almanya’dan sonra ikinci büyük pazar olduğunu vurguladı. Çalışan bağlılığında da Avrupa birincisi olan MediaMarkt Türkiye, kazandığını ülkeye yatırım olarak döndürmeye devam ediyor.

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"HER BİR MAĞAZA EN AZ 1 MİLYON EURO"

MediaMarkt Türkiye, ülkeye yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. CEO Hulusi Acar, her bir mağazanın yaklaşık 1 milyon Euro’luk yatırım gerektirdiğini belirterek, “Büyük resimde Türkiye’de kalıcı olmakla ve geleceğe yatırım yapmakla ilgileniyoruz” dedi. Acar, 5-6 yeni mağaza açılışının yaklaşık 300 kişiye istihdam sağladığını, bu sayıya kargo ve güvenlik personellerinin de dahil olduğunu ifade etti.