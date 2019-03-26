Singh, yaptığı açıklamada, Hindistan ve Türkiye'nin pek çok benzerlikleri bulunduğunu söyledi. Bu benzerliklerin de etkisiyle iki ülke ilişkilerinin geliştiğini dile getiren Singh, şöyle konuştu:
"Biz benzer kültüre sahibiz. Her iki ülke de çok kültürlü ve aile merkezli kültürlere sahip. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir merkez konumunda. Hindistan da Orta Doğu ve Asya arasında merkezi bir konuma sahip. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Güneydoğu Asya'da büyümek isteyen Türk şirketleri için Hindistan çok önemli bir yer. Hindistan Türkiye'ye çelik, ham madde, yapı malzemeleri ve yazılım ihraç ederken, Türkiye daha çok altyapı projelerini üstleniyor. Hindistan'da şu anda birçok Türk şirketi metro çalışmalarında görev alıyor."
"TÜRK İŞ ADAMLARI ALTYAPIDA DÜNYA KLASMANINDA İŞLER YAPIYOR"
Singh, sahip bulunduğu konumun Türkiye için büyük avantaj olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında Türkiye'nin döviz kuru avantajı var. Bu sebeple Hint şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Şimdi Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı. Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." ifadesini kullandı.
Getirilecek vize kolaylığıyla turizm ve iş anlamda ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulayan Singh, şunları kaydetti:
"Hindistan'da iş yapmak için ülkeyi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bazı küresel şirketler '1,3 milyar nüfusu olan bu ülkeye biz her şeyi satarız.' diyorlar ama sizin önce Hindistan'ın nasıl bir ülke olduğunu anlamanız gerekiyor. Benim tavsiyem, şirketlerin yerel partnerler edinmeleri. Türkiye dijital alanda Hindistan'dan çok şey öğrenebilir. Biz bu alanda pek çok start-up şirkete sahibiz. Ayrıca altyapı Türk ve Hintli şirketlerin iş birliği yapabileceği en önemli sektör. Türk iş adamları altyapıda zaten dünya klasmanında işler yapıyorlar. Halen Hindistan'da bu sektör, iş adamların yatırım yapabileceği bir alan."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.