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Türkiye'yi etkisi altına lodostan akılalmaz görüntüler!

Türkiye'yi etkisi altına alan lodos fırtınasının hızı 100 kilometreyi aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün başlayan lodos bu sabah itibariyle de İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. İşte şiddetli lodostan inanılmaz görüntüler...

Türkiye'yi etkisi altına lodostan akılalmaz görüntüler!

Türkiye lodosun etkisi altında. Rüzgarın hızı İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Kilyos'ta 101km/sa, Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa kaydedildi.

YER YER 100 KİLOMETRENİN HIZINDA ESTİ

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara genelinde (İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesinin beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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