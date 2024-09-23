Türkiye'yi sarsan 6 yaşında evlilik davasında karar günü

İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G. ile dini nikahla evlenen Kadir İstekli'ye yerel mahkemece "Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, yine aynı suçtan baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel'e verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası kararı verilmiş, cezaların az bulunması nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce (BAM) karar bozulmuştu. Yerel mahkemede yeniden görülen davada, sanık avukatlarının mazeret bildirmesi üzerine duruşma 23 Eylül tarihine ertelenmişti.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılının ekim ayında, H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. REKLAM Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz yıl ekim ayında karar çıktı. Mahkeme, “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, yine aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'i ise indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

PİŞMANLIK İNDİRİMİNDE HÜKÜM BOZULDU İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından, verilen karar incelendi. Daire, yerel mahkemenin kararını hem esas, hem de usul yönünden bozdu. Mağdur çocuğun suç tarihlerinde eşi olan sanık Kadir İstekli tarafından hem 15 yaşının altındayken, hem de evliyken cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 ayrı suçtan dava açıldığını ancak yerel mahkemenin tek suç yönünden ceza verdiğini belirten 20. Ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca her iki suçun aynı suç olmadığı, aynı suç gibi tek ceza verilemeyeceği yönündeki kararını hatırlattı ve sanık hakkında 2 ayrı suçtan hüküm kurulması gerektiğini belirtti. 20. Ceza Dairesi ayrıca, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da, mağdurun babası ve annesi olmaları sebebiyle verilen cezada yasa gereğince ayrıca artırım yapılması gerektiğini aktardı.

ANNE HAKKINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI Anne hakkında indirim yapıldığını, sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığının takdiri indirim nedeni olabileceğini anlatan daire, bu durumun da gerekçelendirilmediğini kaydederek hükmü bozdu. Dosyanın, yargılamayı yapan yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın 10 Haziran tarihindeki 2. celsesinde mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Kadir İstekli'nin "Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "Zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından toplamda 52 yıl 6 ay hapis cezası ile baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise "Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı suçundan 47 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını, anne Fatıma Gümüşel'in de yakalanamadığı için dosyasının ayrılmasını talep etmişti. Mahkeme de, tarafların son savunmalarını yapmaları ve karar için duruşmayı 16 Temmuz tarihine erteledi.