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Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 90 ülkeye salça ihraç etti

Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 90 ülkeye ihraç ettiği salçadan 40 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Salça ihracatında ilk sırada 25 milyon 613 bin dolarla Irak yer aldı

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 90 ülkeye salça ihraç etti
AA

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, 2021'in ocak-şubat-mart döneminde 90 ülkeye salça sattı. Salçada yılın 3 aylık dönemdeki dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 40 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleşti.

Salça ihracatında ilk sırada 25 milyon 613 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 2,5 milyon dolarla Almanya ve 1,9 milyon dolarla Japonya izledi. İhracatta en fazla artış ise İtalya'da yaşandı. Bu ülkeye ihracat, 95 bin dolardan 1 milyon 664 bin dolara yükseldi.

"YENİ SEZONDA ÜRETİM AÇISINDAN DOMATESTE BİR SIKINTI GÖZÜKMÜYOR"

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, AA muhabirine, Türkiye'nin salça ihracatında önemli ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Salçada kaliteyle öne çıktıklarını dile getiren Seyyar, "Dünyanın önemli pazarlarında Türk salçalarını görebilirsiniz. Özellikle ABD'de, Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde markalarımızla tercih ediliyoruz." dedi.

Geçen yıla göre ihracatta bir miktar gerileme olduğunu belirten Seyyar, bunun yüksek rekolteye bağlı stok birikiminden kaynaklandığını ancak ileriki dönemlerde benzer sorunların yaşanmaması için tedbir alacaklarını söyledi.

Seyyar, salçalık domateste hasada 3 ay gibi bir süre kaldığına işaret ederek "Yeni hasat, yeni ürün ve yeni stoklar demek. İmalatçı olan ihracatçılar, kendilerini mevcut stoka göre planlayacak. Yeni sezonda üretim açısından domateste bir sıkıntı gözükmüyor. Geçen yıl domateste Türkiye'de son 10 yılın en büyük rekoltesi vardı. Yaklaşık 3 milyon 800 bin ton sanayi domatesi üretildi. Bunun 2 milyon 900 bin tonu sanayiye geldi, geri kalan kısmı iç pazarda tüketildi." diye konuştu.

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