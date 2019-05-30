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Türkiye - Yunanistan | CANLI YAYIN

EURO 2020 elemelerindeki Fransa ve İzlanda sınavlarına hazırlanan Milli Takımımız özel maçta Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. İki ülke daha önce 11 kez karşılaşırken Türkiye 7, Yunanistan 1 galibiyet aldı!

Türkiye Yunanistan maçı

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım, bu sınavlar öncesinde ilk hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşıyor. 

TÜRKİYE - YUNANİSTAN

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Radu Marian Petrescu
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YUNANİSTAN: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris
TEKNİK DİREKTÖR: Angelos Anastasiadis

569. RANDEVU

Yunanistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'ü özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

Milli Takımımız, Yunanistan ile bugüne kadar oynadığı on maçta yedi galibiyet, iki beraberlik, bir de mağlubiyet aldı. 1948'de oynanan ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Milliler, 2015'te oynanan son müsabakayı da 3-0 hükmen kazandı. Millilerimiz Yunanistan filelerine 15 gol gönderirken, kendi ağlarında ise altı gol gördü.

3 İSİM SAKAT

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

DİĞER RAKİP ÖZBEKİSTAN

Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak.

YUNANİSTAN İLE 11. RANDEVU

Türkiye ile Yunanistan A milli futbol takımları özel maçla tarihlerinde 11. kez karşı karşıya geliyor. Komşu iki ülkenin milli takımları, sonuncusu 17 Kasım 2015'te olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı.

Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Cengiz Umut Meraş (Bursaspor),Emre Taşdemir (Galatasaray),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor),Yunus Mallı (Wolfsburg),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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