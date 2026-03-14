        Haberler Yaşam Türkiye’de en düşük rakımda yalnızca Gümüşhane’de görülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Gümüşhane’nin sarp kayalıklarında yaşayan çengel boynuzlu yaban keçilerinin (şamua) görüntülerini paylaştı.

        “Sarp Kayalıkların Ustaları” başlığıyla yayımlanan video, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Yusuf Özkan tarafından dronla kaydedildi.

        Görüntülerde yaban keçilerinin sarp kayalıklarda rahatlıkla hareket ettiği ve doğal yaşam alanlarındaki halleri yer aldı.

        Uzmanlar, normalde yüksek rakımlarda yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerinin Türkiye’de yalnızca Gümüşhane’de bu kadar düşük rakımlarda görülebildiğini belirtti.

        Bakanlığın paylaşımında görüntülerin “belgesel tadında” olduğu vurgulanırken, yaban hayatının korunması ve izlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        Yaban hayatı envanteri açısından önemli türler arasında yer alan çengel boynuzlu yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altında tutuluyor. Yetkililer, türlerin yaşam alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

